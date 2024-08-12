В подмосковном Пушкино оперативники обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России «Пушкинское» при силовой поддержке ОМОН Росгвардии по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 39-летнего гражданина Украины.