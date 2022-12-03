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Ввели новые поправки в ПДД 2022. Новые знаки, правила, разметка и штрафы

Ввели новые поправки в ПДД 2022. Новые знаки, правила, разметка и штрафы

Электронные документы, СТС и водительское удостоверение Начнем с приятного скоро можно будет не возить с собой оригинал СТС и водительское удостоверения, инспектору можно будет официально предъявлять оформленные в электронном виде водительские права и … .

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