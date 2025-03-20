Светлана Журова: «Выборы в МОК выиграет не тот, кто пообещает разрешить ситуацию с Россией, а тот, кто предложит понятную программу работы со спонсорами»

Выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК) пройдут 20 марта в Греции. На должность претендуют семь человек: Себастьян Коу, Йохан Элиаш, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьен, Фейсал аль-Хусейн, Хуан Антонио Самаранч-младший и Кирсти Ковентри.
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