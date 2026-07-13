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Вода и рыба из Оби и Иртыша прошли проверку на радиацию

Вода и рыба из Оби и Иртыша прошли проверку на радиацию

Воды Оби и Иртыша, пойменные почвы и донные отложения в месте их слияния — безопасны для населения. К такому выводу пришли сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) по итогам многолетних непрерывных наблюдений, результаты которых опубликованы в серии статей в 2026 году, сообщили в пресс-службе НИЯУ МИФИ.

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