Вода и рыба из Оби и Иртыша прошли проверку на радиацию

Воды Оби и Иртыша, пойменные почвы и донные отложения в месте их слияния — безопасны для населения. К такому выводу пришли сотрудники Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) по итогам многолетних непрерывных наблюдений, результаты которых опубликованы в серии статей в 2026 году, сообщили в пресс-службе НИЯУ МИФИ.