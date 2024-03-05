В Госдуме обсудят запрет иноагентам на выплату гонораров по авторским правам

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в парламенте планируют рассмотреть инициативу о запрете выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам.
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