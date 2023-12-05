Ниацин: 7 полезных свойств витамина B3

Ниацин (или витамин В3) играет важную роль в функциях нашего организма. Он участвует в обмене веществ, контролирует уровень холестерина, служит профилактикой болезни Альцгеймера, определенных видов рака, шизофрении.
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