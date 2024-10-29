ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В России предложили ограничить маркетинговые сборы аптек из-за их негативного влияния на производство и цены лекарств, соответствующий законопроект был подготовлен главой фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым.
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