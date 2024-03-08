Какой сегодня праздник: 8 марта – Международный женский день

8 Марта, также известный как Международный женский день, – праздник, посвященный уважению, признанию и любви к женщинам, а также поддержке их прав и достижений в различных сферах жизни, от политики и экономики до социальных и культурных аспектов жизни общества.
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