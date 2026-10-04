Хачанов проиграл Хуркачу в матче 1/4 финала ATP 500 в Пекине

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 2:6.
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