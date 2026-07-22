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РИА Новый день

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Завтра на реке Туре ожидается пик паводка

Завтра на реке Туре ожидается пик паводка

В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада области, начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в ГУ МЧС региона.

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