Завтра на реке Туре ожидается пик паводка

В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада области, начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в ГУ МЧС региона.
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