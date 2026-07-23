В Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта с 25 июля

В Калининском районе с 25 июля по 12 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по площади Калинина, включая перекрестки с прилегающими улицами.
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