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Metro новости

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В Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта с 25 июля

В Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта с 25 июля

В Калининском районе с 25 июля по 12 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по площади Калинина, включая перекрестки с прилегающими улицами.

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