Пензенцев ждут на бесплатный прием к стоматологу

20 марта стоматологические поликлиники в Пензе и Каменке проведут «День открытых дверей». Согласно сообщению пресс-службы минздрава Пензенской области, в этот день все желающие смогут посетить стоматологические кабинеты без предварительной записи.
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