«Арсенал» контактирует с агентом Осимхена. «Наполи» хочет 100+ млн евро за форварда

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает журналист The Guardian Фредди Пакстон, в приобретении форварда всерьез заинтересован «Арсенал».

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