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Диоманде забил первый гол за «Реал» – в 9-м матче. Вингера купили за 125+15 млн евро летом

Ян Диоманде забил первый гол за « Реал ».  19-летний вингер открыл счет в матче с « Вильярреалом » в 8-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).

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