11,11,24 Коренево - Кремяное Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ южнее Кремяного бронетехникой.
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11,11,24 Коренево - Кремяное Активные боевые действия в районе Суджи. Атака ВС РФ южнее Кремяного бронетехникой.
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