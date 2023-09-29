Спустя десятилетия боец возвращается домой!

Поисковики нашли останки солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны, смогли установить его имя и найти родных Поисковики фонда «Эстафета поколений» Петр Василевич и Михаил Титов вели поиск в районе поселка Чебино, Медвежьегорского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии