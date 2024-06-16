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Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООН

Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООН

© РИА Новости . Владимир ТрефиловВчера 853 прочитали Африка - это будущая мировая фабрика, каковой сейчас является Китай.

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