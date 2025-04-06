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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев о Фомине из «Динамо»: «Из заслуг у него только приз «Джентльмен года», но лидерами становятся не джентльмены. Лидеры могут и по рылу съездить»

«У «Динамо» есть Фомин. Неплохой игрок, но из заслуг у него только приз «Джентльмен года». А джентльмен года не может быть лидером (смеется).

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