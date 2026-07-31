Ресурсы противника: РФ отказала США в просьбе о «воздушном перемирии» с Украиной Российская сторона отказалась от так называемого воздушного перемирия с Украиной, которое ей предлагали американцы.
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Ресурсы противника: РФ отказала США в просьбе о «воздушном перемирии» с Украиной Российская сторона отказалась от так называемого воздушного перемирия с Украиной, которое ей предлагали американцы.
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