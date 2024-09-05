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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Стаал завершил карьеру после 17 сезонов в НХЛ и назначен ассистентом по развитию игроков «Рейнджерс». Защитник провел 1136 матчей в лиге

37-летний защитник получил работу в «Рейнджерс» – он стал ассистентом по развитию хоккеистов. Марк Стаал провел 17 сезонов в НХЛ, из которых первые 13 – в составе клуба из Нью-Йорка.

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