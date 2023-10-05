Следом за Венгрией и Словакией. Поляки могут перейти на сторону России?

15 октября в Польской Республике пройдут парламентские выборы. Казалось бы, для чего нам анализировать избирательную кампанию у русофобской соседки? Ведь антирусский курс Варшавы стабилен и не меняется уже десятилетиями.
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