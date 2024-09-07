В ФИПИ рассказали об ответах российских школьников на вопросы об СВО на ЕГЭ

В Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ) рассказали, что во время сдачи истории на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) никто из российских школьников не допустил ошибок в ответе на вопросы о специальной военной операции (СВО).
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