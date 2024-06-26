Павел Новоселов: возможно, стоит вернуться к расширению цветовой гаммы такси в Прикамье

На состоявшемся заседании комиссии по противодействию нелегального бизнеса обсуждалось исполнение законодательства при организации перевозок легковым такси, сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.
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