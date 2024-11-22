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Кухня и дом

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Овощи и ягоды теряют вид после разморозки? Вот какой ошибки стоит избегать, заготавливая их на зиму

Овощи и ягоды теряют вид после разморозки? Вот какой ошибки стоит избегать, заготавливая их на зиму

﻿Летом и в начале осени наши столы и холодильники состоят из свежих овощей, ягод и фруктами, выращенными на хороших грядках планирую заготовить свой урожай и на зиму материал заморожен полезные свойства любимых ягод и овощей сталкиваться с тем, что овощи и ягоды после разморозки используют в любом виде и превращаются в неприглядную кашу распространённой ошибки.

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