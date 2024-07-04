Новосибирский певец Шура купил в центре Москвы квартиру за 70 млн рублей

Недвижимость артист приобрёл в ипотеку.Эпатажный певец из Новосибирска Шура (Александр Медведев) в эфире шоу "Ты не поверишь!" рассказал, что купил квартиру в центре Москвы за 70 млн рублей и теперь выплачивает за неё ипотеку.