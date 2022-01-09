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Вайсфельд о спаде в игре Овечкина: «Переживать не стоит. Спортивная форма носит волнообразный характер»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:3Б).

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