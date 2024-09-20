Украинский пленный заявил о шантаже заключенных для вступления в ВСУ

Украинским заключенным добавляли срок, чтобы вынудить принимать участие в боевых действиях. Об этом рассказал военнопленный, который был мобилизован в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из мест лишения свободы.
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