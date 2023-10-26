Путин заявил, что все с болью следят за событиями на Ближнем Востоке, которые касаются и Россию

События на Ближнем Востоке не могут оставить равнодушными верующих людей, независимо от религии.Обострившийся конфликт между Израилем и сектором Газа не может не затрагивать каждого человека, это трагедия для всех религий мира.
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