Российских яхтсменов допустили к отбору на Олимпийские игры-2024

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) решила допустить спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе к участию в регате "Последний шанс", сообщается на официальном сайте федерации.
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