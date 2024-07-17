Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют

Светлана Ефименко

КАК БЫЛИ БАРАНЫ, ТАК И ОСТАНУТСЯ БАРАНАМИ, КУДА ИХ ПОГОНЯТ, ТУДА И МЕКАЮТ. НА БОЙНЮ ТАК НА БОЙНЮ. А ДЛЯ ЧЕГО ВЫ, БАРАНЫ, И ЗА КОГО ВЫ ВОЮЕТЕ? ЧТОБ ЗЕЛЕНЫЙ НАРКОМАН ЕЩЕ БОЛЬШЕ КУПИЛ СЕБЕ ДВОРЦОВ? И ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОДАЛ ВАШЕЙ ЗЕМЛИ, КОТОРАЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРОДАЕТСЯ ЗА ЗОЛОТО. У НИХ НЕТ ТАКИХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ЗЕМЕЛЬ, И У ПОЛЯКОВ НЕТ. И ЛЕСА ОНИ СВОИ НЕ РУБЯТ, А ВАШИ ЗА СПАСИБО, ЧТОБ У ВАС СЕЛЬ ОБРУШИВАЛСЯ, НАРУШАЛАСЬ У ВАС ЭКОЛОГИЯ, НЕ У НИХ! ВОТ КАКИЕ ВЫ БАРАНЫ.