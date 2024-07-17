Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

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Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    КАК БЫЛИ БАРАНЫ, ТАК И ОСТАНУТСЯ БАРАНАМИ, КУДА ИХ ПОГОНЯТ, ТУДА И МЕКАЮТ. НА БОЙНЮ ТАК НА БОЙНЮ. А ДЛЯ ЧЕГО ВЫ, БАРА...Жители Украины на...
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Комментарии
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Александр Дубков
гандошить всю мразь
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3 час.
григор прим
Жалко но надо показать нашу силу оружия всем по максимуму чтобы черти поняли что не надо с нами связываться.
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1 час.
Светлана Ефименко
КАК БЫЛИ БАРАНЫ, ТАК И ОСТАНУТСЯ БАРАНАМИ, КУДА ИХ ПОГОНЯТ, ТУДА И МЕКАЮТ. НА БОЙНЮ ТАК НА БОЙНЮ. А ДЛЯ ЧЕГО ВЫ, БАРАНЫ, И ЗА КОГО ВЫ ВОЮЕТЕ? ЧТОБ ЗЕЛЕНЫЙ НАРКОМАН ЕЩЕ БОЛЬШЕ КУПИЛ СЕБЕ ДВОРЦОВ? И ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОДАЛ ВАШЕЙ ЗЕМЛИ, КОТОРАЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРОДАЕТСЯ ЗА ЗОЛОТО. У НИХ НЕТ ТАКИХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ЗЕМЕЛЬ, И У ПОЛЯКОВ НЕТ. И ЛЕСА ОНИ СВОИ НЕ РУБЯТ, А ВАШИ ЗА СПАСИБО, ЧТОБ У ВАС СЕЛЬ ОБРУШИВАЛСЯ, НАРУШАЛАСЬ У ВАС ЭКОЛОГИЯ, НЕ У НИХ! ВОТ КАКИЕ ВЫ БАРАНЫ.
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19 мин.

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