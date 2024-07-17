Жители Украины перечислили условия мира с Россией, которые их устраивают Тут некоторые воспрянули духом, узнав итоги опроса, проведенного Госслужбой качества образования Украины среди школьников, их родителей и учителей.
Жители Украины назвали условия мира с Россией, которые их устраивают: результаты опросов шокируют
Комментарии
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Александр Дубков
гандошить всю мразь
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3 час.
григор прим
Жалко но надо показать нашу силу оружия всем по максимуму чтобы черти поняли что не надо с нами связываться.
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1 час.
Светлана Ефименко
КАК БЫЛИ БАРАНЫ, ТАК И ОСТАНУТСЯ БАРАНАМИ, КУДА ИХ ПОГОНЯТ, ТУДА И МЕКАЮТ. НА БОЙНЮ ТАК НА БОЙНЮ. А ДЛЯ ЧЕГО ВЫ, БАРАНЫ, И ЗА КОГО ВЫ ВОЮЕТЕ? ЧТОБ ЗЕЛЕНЫЙ НАРКОМАН ЕЩЕ БОЛЬШЕ КУПИЛ СЕБЕ ДВОРЦОВ? И ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРОДАЛ ВАШЕЙ ЗЕМЛИ, КОТОРАЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПРОДАЕТСЯ ЗА ЗОЛОТО. У НИХ НЕТ ТАКИХ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ЗЕМЕЛЬ, И У ПОЛЯКОВ НЕТ. И ЛЕСА ОНИ СВОИ НЕ РУБЯТ, А ВАШИ ЗА СПАСИБО, ЧТОБ У ВАС СЕЛЬ ОБРУШИВАЛСЯ, НАРУШАЛАСЬ У ВАС ЭКОЛОГИЯ, НЕ У НИХ! ВОТ КАКИЕ ВЫ БАРАНЫ.
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19 мин.
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