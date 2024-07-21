На КАДе месяц будут закрыты две полосы возле развязки с Софийской улицей

В связи с дорожными работами В связи с производством дорожных работ на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга в районе транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей будут перекрыты две полосы движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».