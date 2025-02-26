«Мемфис» и «Финикс» набрали в сумме 299 очков. Это самый результативный матч сезона

«Мемфис» и «Финикс» набрали в сумме 299 очков – 151:148 ОТ. Это самый результативный матч сезона. Впервые с 10 ноября 1990 года в составе «Финикса» сразу пять игроков набирают как минимум 20 очков.
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