С 1 марта этот документ при регистрации автомобиля не потребуется

Наличие полиса ОСАГО с 1 марта 2025 года не будут проверять при регистрации автомобиля. Об этом заявил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.
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