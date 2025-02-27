С 1 марта этот документ при регистрации автомобиля не потребуется

Наличие полиса ОСАГО с 1 марта 2025 года не будут проверять при регистрации автомобиля. Об этом заявил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.