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Прокуратура организовала проверку после ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом на Сахалине

Прокуратура организовала проверку после ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом на Сахалине

Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку после ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом. Авария произошла 9 сентября при повороте в сторону ЖК «Горизонт», сообщили в пресс-службе ведомства.

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