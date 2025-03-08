Аким Актау поздравил с праздником старшее поколение

В преддверии Международного женского дня аким Актау Абилкаир Байпаков поздравил женщин, посвятивших многие годы работе в различных сферах и внесших значительный вклад в развитие города, с праздником весны, передает inAktau.
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