Перес сообщил некоторым игрокам «Реала» о подписании Мбаппе (Foot Mercato)

Ранее стало известно, что нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» летом и сообщил об этом «Реалу». По информации Foot Mercato, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже сказал некоторым игрокам, что Мбаппе будет выступать за «сливочных» со следующего сезона.