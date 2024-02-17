Перес сообщил некоторым игрокам «Реала» о подписании Мбаппе (Foot Mercato)

Ранее стало известно, что нападающий принял решение покинуть «ПСЖ» летом и сообщил об этом «Реалу». По информации Foot Mercato, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже сказал некоторым игрокам, что Мбаппе будет выступать за «сливочных» со следующего сезона.
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