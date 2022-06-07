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Власти ЕС согласовали финансирование завода Intel на сумму €6.8 млрд

Власти ЕС согласовали финансирование завода Intel на сумму €6.8 млрд

Решение о выделении компании Intel €6.8 млрд на строительство полупроводникового завода в Германии озвучил член Бундестага от города Магдебург Мартин Кребер, 7 июня сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.

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