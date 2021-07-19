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Тим Цзю – Кастаньо: «Буду готов драться, когда ты будешь готов»

Боксер первого среднего веса Тимофей Цзю (19-0, 15 КО) обратился к обладателю титула WBO Брайану Кастаньо (17-0-2, 12 KO) после ничьей в его бою против чемпиона мира WBC, WBA и IBF в первом среднем весе Джермелла Чарло (34-1-1, 18 КО).

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