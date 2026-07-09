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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация футбола Египта о матче с Аргентиной: «Не можем молчать по поводу судейских решений и ненадлежащего использования ВАР. Несколько эпизодов вызвали обеспокоенность»

В Федерации футбола Египта высказались о работе бригады арбитров в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Аргентины (2:3).

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