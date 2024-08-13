Хотите знать, потянет ли ваш ПК Black Myth: Wukong? Бесплатный бенчмарк уже в Steam Разр...

Хотите знать, потянет ли ваш ПК Black Myth: Wukong? Бесплатный бенчмарк уже в SteamРазработчики грядущей экшен-RPG Black Myth: Wukong опубликовали бесплатный бенчмарк, который позволит ПК-боярам понять, будет ли достаточно их компьютеров для данной игры.