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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Хотите знать, потянет ли ваш ПК Black Myth: Wukong? Бесплатный бенчмарк уже в Steam Разр...

Хотите знать, потянет ли ваш ПК Black Myth: Wukong? Бесплатный бенчмарк уже в Steam Разр...

Хотите знать, потянет ли ваш ПК Black Myth: Wukong? Бесплатный бенчмарк уже в SteamРазработчики грядущей экшен-RPG Black Myth: Wukong опубликовали бесплатный бенчмарк, который позволит ПК-боярам понять, будет ли достаточно их компьютеров для данной игры.

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