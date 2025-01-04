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Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ

Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ

Американский бизнесмен Илон Маск впечатлился схваткой штурмовика 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России из Якутии Андрея Григорьева с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которой Григорьев применил якутский нож.

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