Американский бизнесмен Илон Маск впечатлился схваткой штурмовика 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России из Якутии Андрея Григорьева с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которой Григорьев применил якутский нож.
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