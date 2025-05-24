Кулинарный мастер-класс на день рождения: летние идеи и сценарии под открытым небом

Лето — идеальное время для празднования дней рождения на открытом воздухе. Если вы хотите сделать этот праздник особенным, запоминающимся и значимым, посетите мастер-класс по приготовлению блюд на день рождения.
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