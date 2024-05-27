Сила слова: как популяризовать чтение книг в России

Президент Владимир Путин недавно назвал Россию самой читающей страной в мире после Китая. Количество издаваемых в РФ книг ежегодно растет, даже несмотря на вызовы, с которыми книжная индустрия, как и многие другие отрасли, столкнулась в последнее время.
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