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Спички - не игрушка

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Кто обманул Галкина* и Пугачеву? Весь антиквариат из замка в деревне Грязь, который они хотели вывезти из страны, оказался подделкой

Кто обманул Галкина* и Пугачеву? Весь антиквариат из замка в деревне Грязь, который они хотели вывезти из страны, оказался подделкой

Интересная жизнь с Vera Star На днях в сети появилась информация, что сбежавшие в 2022 году юморист Максим Галкин* и его пожилая жена Алла Пугачева недавно предприняли попытку через своих помощников вывезти из России антиквариат и прочие ценности на общую сумму 20 млн долларов.

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