Война будет продолжаться до тех пор, пока будет существовать анти-Россия

А вот почитайте небольшую заметку из трёх пунктов, а потом ответьте на вопрос.1. Украина всегда, с момента своего, скажем так, зарождения (обсуждать вопрос, когда сущность под названием Украина зародилась, мы тут не будем) позиционировала себя как анти-проект, анти-Россию.
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