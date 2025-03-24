RT: журналистов SOTA и Фейгина просят проверить на нарушение границы России

Депутат Госдумы и член комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Олег Матвейчев направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором просит дать правовую оценку действиям оппозиционных журналистов и блогеров, граждан России, которые вместе с украинскими войсками находились в Курской области, вели оттуда репортажи и публиковали фотографии.