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RT: журналистов SOTA и Фейгина просят проверить на нарушение границы России

RT: журналистов SOTA и Фейгина просят проверить на нарушение границы России

Депутат Госдумы и член комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Олег Матвейчев направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, в котором просит дать правовую оценку действиям оппозиционных журналистов и блогеров, граждан России, которые вместе с украинскими войсками находились в Курской области, вели оттуда репортажи и публиковали фотографии.

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