Политика как он...
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Политика как она есть

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Синоптик Варакин рассказал, когда в Москве будет солнечно и тепло

Синоптик Варакин рассказал, когда в Москве будет солнечно и тепло

Текущая неделя началась в Москве пасмурно и туманно, однако скоро это изменится. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона в ближайшее время.

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