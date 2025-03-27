Синоптик Варакин рассказал, когда в Москве будет солнечно и тепло

Текущая неделя началась в Москве пасмурно и туманно, однако скоро это изменится. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ждет жителей столичного региона в ближайшее время.
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