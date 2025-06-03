62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

184 подписчика

Рязанская Госавтоинспекция 3 июня проверяет безопасность пассажирских перевозок

Рязанская Госавтоинспекция 3 июня проверяет безопасность пассажирских перевозок

3 июня сотрудники Рязанской Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие "Автобус". Инспекторы будут останавливать транспортные средства, перевозящие пассажиров, чтобы убедиться - водитель не пренебрегает своими обязанностями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх