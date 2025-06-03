Рязанская Госавтоинспекция 3 июня проверяет безопасность пассажирских перевозок

3 июня сотрудники Рязанской Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие "Автобус". Инспекторы будут останавливать транспортные средства, перевозящие пассажиров, чтобы убедиться - водитель не пренебрегает своими обязанностями.
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