Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Сейф Свердлова: 84 килограмма золота и семь чужих паспортов, которые никто не объяснил

Летом 1935 года в кладовой коменданта Московского Кремля вскрыли стальной шкаф, к которому шестнадцать лет никто не прикасался.

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