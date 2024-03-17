Яна Поплавская возмущена возвращением Лолиты к работе: "Проталкивают тех, кто за деньги"

Недавно стало известно, что Лолита Милявская, столкнувшаяся с отменой своих концертов после участия в вечеринке Насти Ивлеевой, возвращается к работе - ее пригласили быть ведущей премии телеканала МУЗ ТВ.
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